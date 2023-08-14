Dönüşümle kazandırılan okul eğitime hazırlanıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarından biri olan Seyrani Mahallesi’nde hayırsever tarafından bölgeye kazandırılan okulu inceledi. Kocasinan Belediyesi olarak okulun çevre düzenlemesini, oyun grupları ile spor alanlarını yapacaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, okulu eğitim öğretime hazır hale getireceklerinin müjdesini verdi.

‘Kentsel Dönüşüm Projesi’ çerçevesinde okul ve dönüşüm alanını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kentsel dönüşümle Kayseri’ye yakışır güzel bir mahalle daha gün yüzüne çıktığını söyledi. Kentsel dönüşümle sosyal odaklı projeler ürettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Seyrani Mahalle’mizdeki hayırseverimizin kazandırmış olduğu okul, yapacağımız çalışmalarla eğitim öğretime hazır hale gelmiş olacak. Kocasinan Belediyesi olarak yapımı tamamlanan okulun çevre düzenleme, oyun grupları ve spor alanları çalışmalarını tamamlayıp, çocuklarımızın hizmetine sunmuş olacağız. 2015 yılında Seyrani Mahallesi’ni ziyaretim sırasında kentsel dönüşümü anlattığımda vatandaşlarımızın bir kısmı o gün için farklı baktı ama 2016 yılında burada ilk temeli attık ve arkasından konutlar yapılmaya başlandı. Dönüşümle birlikte okul, park, yol gibi sosyal donatıları da birer birer yapıyoruz. Bu bölge için çok emek verdik. Şimdi dönüşümün son aşamalarındayız. Tabiri caizse ilmek ilmek, dokuya dokuya bugünlere geldik. 8 yıldır Seyrani’yi ilmek ilmek işliyoruz. Kentsel dönüşüm kolay bir iş değil. Türkiye’de kendi imkânlarıyla kendi kaynaklarıyla ve kendi ekibiyle bu kadar büyük alanda kentsel dönüşüm yapan sayılı belediyeyiz. Yaptığımız hizmetlerle aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz. Bu vesileyle şimdiden 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılının öğretmenlerimize ve sevgili yavrularımıza hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini; “Her zaman dile getirdiğim gibi Kentsel Dönüşüm bizim için öncelikli olarak sosyal bir dönüşümdür” diyerek noktaladı.