Eğribucak'ta yangın söndürüldü

Geçtiğimiz hafta yanan Melikgazi Eğribucak mevkiinde yeni bir ot yangını itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla fazla yayılmadan söndürüldü. Ot yangının genişlememesi için söndürme çalışmaları devam ediyor.

Eğribucak'ta yangın söndürüldü

Geçtiğimiz hafta yanan Melikgazi Eğribucak mevkiinde yeni bir ot yangını itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla fazla yayılmadan söndürüldü. Ot yangının genişlememesi için söndürme çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi

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