Eğribucak'ta yangın söndürüldü
Geçtiğimiz hafta yanan Melikgazi Eğribucak mevkiinde yeni bir ot yangını itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla fazla yayılmadan söndürüldü. Ot yangının genişlememesi için söndürme çalışmaları devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta yanan Melikgazi Eğribucak mevkiinde yeni bir ot yangını itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla fazla yayılmadan söndürüldü. Ot yangının genişlememesi için söndürme çalışmaları devam ediyor.
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