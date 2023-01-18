Emine Erdoğan başlatmıştı, ilk belgeler verildi

Sivas’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Aile Okulu Projesi" çerçevesinde Atatürk İlkokulunda düzenlenen eğitimleri tamamlayan velilere katılım belgeleri takdim edildi.

Okul salonunda düzenlenen belge takdim törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Bekdaş, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Aslan, program öncesinde öğretmen ve öğrencilerce hazırlanan Teknoloji Bağımlılığı temalı resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Aslan, teknoloji bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturan çalışmada emeği olan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Daha sonra aile eğitimine katılan veliler için belge takdim töreni gerçekleştirildi. Özellikle annelerin katılım sağladığı programda aile değerleri, kültürel değerler, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önleme gibi konu başlıklarında eğitimler gerçekleştirildi. Program çerçevesinde ailelere; çevre ve iklim değişikliği, trafik ve ilk yardım konularında da eğitimler verildi.

Aslan, kurumlarının koordinesinde Sivas Halk Eğitimi Merkezince yürütülen aile okulu eğitimlerine katılan velileri tebrik etti. Aslan, daha sonra okul idarecileri ile birlikte velilere katılım belgelerini takdim etti.

Aslan, programın ardından Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen "Sultan Şehir Okuyor" kitap okuma etkinliği çerçevesinde öğrencilerle birlikte kitap okudu. Aslan’a Şube Müdürü Süleyman Bekdaş ve Okul Müdürü Murat Ceylan da eşlik etti.

Aslan, programın ardından okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. HEDEF Projesi çerçevesinde okulda yürütülen çalışmalarla ilgili öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunan Aslan, daha sonra Okul Müdürü Murat Ceylan ile birlikte okul binasında incelemede bulundu. Aslan, bu çerçevesinde oluşturulan matematik koridorunu da yerinde inceledi.