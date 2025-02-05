Emniyetten sürücülere 'kar' uyarısı

Kayseri’de dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kar yağışı kent genelinde etkisini gösterdi. Yağış sebebiyle Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü sürücülere uyarı ve bilgilendirme paylaşımında bulundu. Emniyet paylaşımında, “Karlı ve yağışlı havalarda sürücülerin durma mesafeleri normal şartlara göre artmakta ve buna bağlı olarak arkadan çarpma kazalar meydana gelmektedir. Sürücülerimizin direksiyon hakimiyetini sağlamaları zorlaşmakta ve en küçük direksiyon manevralarında dahi merkez kaç kuvveti arttığından yoldan çıkma kazalarına neden olmaktadır. Karlı ve yağışlı havalarda kazalara engel olmak için yavaş ve dikkatli seyredilmesi, kış lastiği kullanımına özen gösterilmesi, ayrıca yoğun karlı ve buzlu yollar için zincir takılması gerekmektedir. Tüm sürücü ve yolcularımıza hayırlı yolculuklar diler, kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca paylaşımda şehirler arası bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız sınırı olan 110/km/s hızla giden bir aracın durma süresinin kuru zeminde 110 metre, ıslak zeminde 166 metre ve karlı zeminde 268 metre olduğuna dikkat çekildi.