Enerjisa, Kayseri'de yenilikçi ürünlerini ve yeşil enerji çözümlerini tanıttı

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odağıyla daha akıllı ve yeşil bir dünyaya katkı sunmak için projeler üreten elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, hazırladığı yenilikçi ürünlerini, yeşil enerjinin geleceğini ve enerji tedarikindeki sürdürülebilir yaklaşımlarını Kayseri’de iş insanları ve sanayiciler ile buluşturdu.

Türkiye’nin enerji dönüşümüne ‘Herkes için daha iyi bir gelecek’ vizyonuyla öncülük ederek enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturan Enerjisa Enerji, serbest tüketici statüsündeki kurumsal segment müşterilerine özel hazırladığı ürünlerinin yanı sıra sürdürülebilirlik ilkelerini ve bu doğrultuda müşterilerini bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerini yeşil enerji çözümleri ve yeşil enerji sertifikasyonu çalışmaları ile aktarmaya devam ediyor. Şirket, Kayseri’de gerçekleştirdiği ‘Elektrik Tedariki ve Enerjisa’ buluşmalarında enerji tedarikinde sürdürülebilir yaklaşımlarını ve yenilikçi ürünlerini müşterilerinin beğenisine sundu.

Yenilikçi ve sürdürülebilir enerji çözümleri

‘Elektrik Tedariki ve Enerjisa’ buluşmasında Enerjisa Enerji, hizmet verdiği Başkent, Toroslar ve İstanbul Anadolu Yakası bölgeleri dışında kalan kurumsal müşterilere özel olarak hazırlanan yenilikçi ürünleri, yeşil enerji sertifikasyon çalışmalarını, yeşil enerjinin geleceği ile ilgili dünya trendlerini sanayiciler ile buluşturdu. Enerji Tedarikine Sürdürülebilir Yaklaşım: Yeşil Enerji Sertifikasyonu’ oturumunda, elektrik tedarikinde küresel durum, sınırda karbon ve yeşil enerji sertifikasyon çalışmaları gibi başlıklarda TSRS Sürdürülebilirlik Raportörü Semih Çalışkan ile bilgilendirici ve eğitici bir oturum yapıldı. Ardından şirketin Türkiye genelindeki konumu, satış yapılanması ve kurumsal segmentteki müşterilere özel olarak hazırlanan elektrik tarifeleri hakkında detaylı bilgiler paylaşılırken, Kayseri’deki bayi yapılanması hakkında da bilgiler verildi.

Ücretsiz yeşil enerji sertifikasyonu

Yeşil Enerji Sertifikasyonu çalışmalarıyla müşterilerin sürdürülebilir enerji yolculuğu desteklenirken, yeşil enerji sertifikasyon süreci detaylandırıldı. Yeşil Enerji Sertifikasyonu taleplerinin katılımcılara özel olarak ücretsiz karşılanması için görüşmelerin yapıldığı etkinlikte Enerjisa Enerji’nin, kurumsal segmentteki müşterilerini özel elektrik tarifeleri ile buluşturmaya ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek yeşil enerji sertifikasyonu çalışmalarına devam edeceği belirtildi.