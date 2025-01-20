'Engelleri Aşıyoruz, Sporla Geleceği Şekillendiriyoruz'

"SPOR HERKES İÇİN BİR FIRSATTIR"

Başkan Bekir Ulu, Kayseri ve çevre illerdeki engelli ve engelsiz bireylerin spora yönelmesinin sağlıklı bir yaşam ve topluma katılım açısından önemini şu sözlerle ifade etti:

"Kulübümüz tüm bireylere açıktır. Evde kalan, sosyal hayata küsmüş bireyleri tekrar topluma kazandırmayı hedefliyoruz. Özellikle ailelere seslenmek istiyorum: Çocuklarınızın spora yönelmesi, sağlıklı bir yaşam ve özgüven kazanması açısından büyük bir adımdır. Kulübümüz, amatör spor kulüpleri federasyonundan sağlanan maddi ve manevi desteklerle her türlü imkanı sunmaya hazırdır."

"VALİLİK VE BELEDİYELERDEN DESTEK BEKLİYORUZ"

DEVA Spor Kulübü, Kayseri Valiliği ve belediyelerin manevi desteğini arkasında hissederken, Başkan Bekir Ulu, daha geniş kapsamlı yardımlar beklediklerini belirtti:

"Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, sporu seven ve engelli dostu bir kişi olarak her zaman yanımızda olmuştur. Belediye ve yerel yönetimlerin maddi destekleri de bizim için çok değerli. Bu desteklerle engelli bireyler için sporun erişilebilirliğini artırmayı ve topluma daha güçlü katkılar sunmayı amaçlıyoruz."

"YENİ BAŞARILAR İÇİN HAZIRIZ"

Bekir Ulu, DEVA Spor Kulübü’nün geçmişte gerçekleştirdiği ilklere dikkat çekerek, yeni dönemde daha büyük hedeflere ulaşacaklarına olan inancını vurguladı:

"Geçmişte Kayseri’de olmayan birçok ilki başardık. Yeni kurmuş olduğumuz DEVA Spor Kulübü ile bu başarıların üzerine daha büyük projeler ve kazanımlar ekleyeceğiz. Yönetim ekibimizle birlikte, gerek iş insanlarının gerekse federasyonların maddi destekleriyle daha geniş bir kitleye hizmet edeceğiz. Özellikle sporcularımızı destekleyerek, hem bireysel hem de toplumsal anlamda büyük adımlar atacağız."

"TOPLUMSAL DESTEK ÇAĞRISI"

Başkan Ulu, sporun birleştirici gücünü daha geniş kitlelere yaymak için topluma çağrıda bulundu:

"Vatandaşlarımızı kulübümüzle iletişime geçmeye davet ediyorum. Sosyal medya hesaplarımız ve iletişim kanallarımız aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz. Amacımız sadece spor yapmak değil; aynı zamanda bireyleri özgüven kazandırarak topluma kazandırmaktır. İş insanlarımızdan ve kurumlarımızdan alacağımız destekle bu hedefleri gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum."

"GÜÇLÜ BİR YÖNETİM VE DESTEKÇİLERLE YOLA DEVAM"

Başkan Ulu, kulübün genel sekreteri Tolga Bey ve yönetim ekibine teşekkür ederek, ekip çalışmasının önemine değindi:

"Yönetim ekibimiz, sporu seven ve bu alanda büyük deneyimleri olan kişilerden oluşuyor. Tolga arkadaşım başta olmak üzere tüm ekibime ve destekçilerimize teşekkür ederim. Hep birlikte Kayseri’yi sporun merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

DEVA Spor Kulübü, sporun dönüştürücü gücüyle engelli ve engelsiz bireyleri buluşturmayı ve sporu toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyor. Başkan Bekir Ulu ve ekibi, bu hedeflere ulaşmak için büyük bir kararlılıkla çalışmaya devam ediyor.