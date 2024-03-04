Erciyes Türksoy Kupası, Türk devletlerinden genç sporcuları bir araya getiriyor

Türkiye’nin en büyük kayak merkezi Erciyes, 4-6 Mart tarihlerinde TÜRKSOY Gençlik Buluşmaları’na ev sahipliği yapıyor.

Kar ve kış sporları ile ilgili birbirinden farklı sosyal ve sportif aktivitelere ev sahipliği yapan Erciyes şimdi de Türk dünyasından genç kayak sporcularını bir araya getiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde düzenlenen Erciyes Türksoy Kupası, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Kayseri Valiliği, Nevşehir Valiliği, Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TGA ve Ski Turkish iş birliği ile gerçekleşiyor.

Erciyes Kayak Merkezi, Hacılar bölgesinde düzenlenecek müsabakalara Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya’dan genç sporcular katılacak. U-14 ve U-16 branşında yapılacak yarışlarda 60 kız ve erkek sporcu mücadele edecek.

Genç sporcular kayak yarışlarının yanında Kayseri’nin tarihi ve kültürel zenginliğini keşfetme imkânı da bulacak.

Türk dünyasından gençler bu buluşma için Kayseri’ye gelirken, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ile birlikte programla ilgili istişare toplantısı yaptı.

Etkinlik, genç yetenekler arasında tanışıklığı arttırmayı, birlikte çalışma iradesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Erciyes Türksoy Yarış Programı şu şekilde:

“4 Mart Pazartesi 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yarış antrenmanı. 5 Mart Salı saat 10.00 yarış başlangıcı, saat 12.00 yarış bitişi ve saat 15.00 Hacılar Kapı’da ödül töreni.”