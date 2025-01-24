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Erciyes ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversiteleri arasında önemli iş birliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği ve Tıp Fakülteleri arasında uzmanlık eğitimi alan öğrenciler için önemli bir eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Erciyes ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversiteleri arasında önemli iş birliği

ERÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitenin sağlık alanındaki etkisini vurgulayarak, imzalanan protokolün sadece kağıt üzerinde kalmaması, gerçek hayatta da karşılık bulması temennisinde bulundu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise, Erciyes Üniversitesi'nin Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri'nde kendi uzmanlık öğrencilerinin eğitim göreceğini ve rotasyon kapsamında gerekli eğitimleri burada alacaklarını belirterek, iş birliği için teşekkürlerini iletti. Aktekin, iki üniversite arasındaki bu bilimsel iş birliği faaliyetlerinin diğer alanlarda da devam edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin protokolü imzalayarak, iş birliğini resmileştirdiler.

Bu eğitim iş birliği, iki üniversite arasında uzmanlık öğrencilerinin daha nitelikli eğitim almasını sağlamayı ve sağlık alanında ortak projelerin hayata geçirilmesini hedefliyor.

Haber Merkezi

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