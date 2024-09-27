  • Haberler
  • Spor
  • ERÜ'den 'Sporla tanışan minik kalpler' Etkinliği

ERÜ'den 'Sporla tanışan minik kalpler' Etkinliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi çerçevesinde 'Sporla Tanışan Minik Kalpler' etkinliği düzenlendi.

ERÜ'den 'Sporla tanışan minik kalpler' Etkinliği
Kayseri GündemEditör

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi çerçevesinde ‘Sporla Tanışan Minik Kalpler’ etkinliği düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde Şehit Suat Sarı Anaokulu öğrencileri ile birlikte okul bahçesinde basketbol, voleybol, futbol, eğitsel oyunlar düzenlendi. Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak nezaretinde etkinliklerin yanı sıra birçok ödüllü yarışmalar yapıldı. Oyunların sonunda katılan öğrencilere hediyeler verildi. Öğrencilerin branşlar hakkında merak ettikleri sorular cevaplandı. Etkinlik sonunda toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak; "Hem bizim öğrencilerimiz hem de etkinlik düzenlediğimiz okuldaki öğrenciler açısından son derece verimli ve faydalı bir etkinlik oldu. Özellikle takım sporları ve birçok bireysel branş hakkında çocuklar merak ettikleri soruların cevaplarını buldular. Okul bahçesinde birbirinden değişik eğitsel oyunlar oynayarak zevkli ve eğlenceli dakikalar geçirdiler. Bizleri okullarında misafir eden Şehit Suat Sarı Anaokulu idareci öğretmen ve öğrencilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

2025 Kültür Yolu Festival rotasına Kayseri de eklendi
2025 Kültür Yolu Festival rotasına Kayseri de eklendi
Kayseri Ulaşım 'dolandırıcılık içerikli reklamlara' karşı uyardı
Kayseri Ulaşım 'dolandırıcılık içerikli reklamlara' karşı uyardı
Aşkın Genç, içki alemi yapan belediye başkanını açıklamak yerine 'topu taca attı'
Aşkın Genç, içki alemi yapan belediye başkanını açıklamak yerine 'topu taca attı'
Geceyarısı yarış yapan motosikletlilere ceza yağdı
Geceyarısı yarış yapan motosikletlilere ceza yağdı
Tartıştığı adamı öldüren kadına 15 yıl hapis cezası
Tartıştığı adamı öldüren kadına 15 yıl hapis cezası
Bir suç şebekesi daha çökertildi: 6 tutuklama
Bir suç şebekesi daha çökertildi: 6 tutuklama