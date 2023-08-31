Eyvan Sohbetleri'nin Konusu 'Koca Sinan'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği iş birliğinde düzenlenen Kayseri'ye özgü program olan 'Eyvan Sohbetleri'nde bu haftanın konusu mimariye damgasının vuran Mimar Sinan olarak belirlendi.

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  • 31.08.2023 14:20
  • Güncelleme: 31.08.2023 15:32
Eyvan Sohbetleri'nin Konusu 'Koca Sinan'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği iş birliğinde düzenlenen Kayseri’ye özgü program olan ‘Eyvan Sohbetleri’nde bu haftanın konusu mimariye damgasının vuran Mimar Sinan olarak belirlendi.

Kayseri’nin değerlerini, sahip olduğu özelliklerini, kültür ve tarihini konu alan Eyvan Sohbetleri programı, kadim kentin önemli değerlerini tanıtmaya ve farklı, çarpıcı yönler ile anlatmaya devam ediyor. Bu istikamette Kayseri’den dünyaya açılarak döneme ve dünyaya mimari konusunda damga vuran, ‘Koca Sinan’ olarak da bilinen Mimar Sinan’ı konu alan Eyvan Sohbetleri, Kayserililerle buluşacak. Eyvan Sohbetleri’nde bu kez katılımcılarına Mimar Sinan’ı anlatacak olan konuşmacı Eğitimci Yazar Tahir Fatih Andı, ’Kayseri’den Üç Kıtaya Taştaki Sinan Mührü’ başlıklı konu ile ünlü mimarın hayatına ve eserlerine dair bilgiler paylaşacak.

1 Eylül Cuma akşamı saat 19.00’da Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde gerçekleşecek Eyvan Sohbetleri, Kayserili vatandaşları bekliyor.

İHA

Kayseri Gündem
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