Farklı suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı
Kayseri'de farklı suçlardan aranması olan H.K. ve O.A. yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin belirlenen adrese düzenlediği operasyon kapsamında; hakkında hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (42) ile hakkında güveni kötüye kullanma ve başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçlarından 15 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. (46) yakalanarak cezaevine teslim edildi.