Farklı suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı

Kayseri'de farklı suçlardan aranması olan H.K. ve O.A. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Farklı suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü  Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin belirlenen adrese düzenlediği operasyon kapsamında; hakkında hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (42) ile hakkında güveni kötüye kullanma ve başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçlarından 15 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. (46) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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