FETÖ firarisi başka birinin kimliği ile yakalandı

Nevşehir'de FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, üzerinde başka bir kişiye ait kimlikle yakalandı.

FETÖ firarisi başka birinin kimliği ile yakalandı
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’de FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, üzerinde başka bir kişiye ait kimlikle yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde; hakkında “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D. saklandığı ikamette başkasına ait kimlik belgesi ile yakalandı. A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İHA
Kayseri Gündem

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