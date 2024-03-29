Gazete Talas yine dopdolu

Talas Belediyesi tarafından 5 yıldır aralıksız olarak yayınlanan Gazete Talas'ın son sayısı okurlarıyla buluştu.

Gazete Talas yine dopdolu
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi tarafından 5 yıldır aralıksız olarak yayınlanan Gazete Talas’ın son sayısı okurlarıyla buluştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin ‘100 Apartmana 100 Kütüphane’ uygulamasını öven sözlerini yansıtan “Talas’ı Türkiye’ye Örnek Gösterdi” manşetiyle çıkan Gazete Talas’ta ayrıca iki sayfa bulmaca yer alıyor.

Büyük yatırım ve hizmetlerin yer bulduğu gazetede ayrıca Talas Belediyesi tarafından dayanıklı konutlar temalı kentsel dönüşüm faaliyetlerine geniş olarak yer veriliyor.

Tamamı renkli 16 sayfadan oluşan ve okurlara ücretsiz olarak ulaştırılan Gazete Talas’ta yatırım ve hizmetler, kültür sanat, kırsal hizmetler, yol, yeşil alan gibi konuların yanı sıra Başkan Yalçın’ın göreve geldiği 5 yıl önceki seçim vaatlerinin yer aldığı 100 Ağartan Projeleri, Türkiye’ye örnek gösterilen Şeffaf Oda’da Başkanla Başbaşa uygulamasının 100. buluşması gibi konular da işleniyor.

Gazetede ayrıca Türkiye Yüzyılı bestekârı Yücel Arzen’in Talas’taki konseri kültür sanat faaliyetleri arasında yer bulurken, Başkan Yalçın’ın göreve geldiği günden bu yana ilçeye kazandırdığı “Tıpkı Basım Mushaflar ve Kur’an-ı Kerim Sergisi”, “Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi”, “Şuşa Azerbaycan Evi”, “Su Medeniyetleri Galerisi” ve “Talas Sanat Galerisi” gibi 5 müze yer alıyor.

Bunların yanı sıra kırsal mahallelere yapılan hizmet ve yatırımlar arasındaki sosyal tesislerin de bulunduğu gazetede, Başkan Yalçın’ın 5 yılda aldığı 10 ödüle yer veriliyor.

Gazete Talas yine dopdolu
Gazete Talas yine dopdolu
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Hunat Hatun İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Kayseri'yi gururlandıran başarı
Hunat Hatun İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Kayseri'yi gururlandıran başarı
Başkan Büyükkılıç, kale surlarından Kayseri'ye mesaj verdi
Başkan Büyükkılıç, kale surlarından Kayseri'ye mesaj verdi
İlk yerli ve milli evirici Solarex Fuarı'nda görücüye çıkıyor
İlk yerli ve milli evirici Solarex Fuarı'nda görücüye çıkıyor
Ramazan çadırı, Kayserililerin iftardan sonraki uğrak mekanı oldu
Ramazan çadırı, Kayserililerin iftardan sonraki uğrak mekanı oldu
Kayseri'nin pastırma ve sucuk kültürü bu müzede yaşayacak
Kayseri'nin pastırma ve sucuk kültürü bu müzede yaşayacak
Arıkan'dan tüm parti mensuplarına 'değişim' çağrısı
Arıkan'dan tüm parti mensuplarına 'değişim' çağrısı