Gazze Can Derdinde Biz Boğaz: Gastronomi Günleri Sona Erdi

Gazze'de ölenlerin sayısı 8 bini geçmişken ve de 25 gündür Gazze'de yiyecek, elektrik, su yokken, Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Millet Bahçesi'nde 3 gün boyunca tonlarca mantı ve yemek servisinin yapıldığı obezitenin tavan yaptığı çok özel günleri geride bıraktık.

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  • 31.10.2023 10:15
  • Güncelleme: 31.10.2023 10:15
Gazze Can Derdinde Biz Boğaz: Gastronomi Günleri Sona Erdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ünlü şefler, yerel işletmeciler, kadın kooperatifleri, akademisyenler, paneller, söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri, yarışmalar, yöresel lezzetler, tanıtımlar, ikramlar, gastroshowlar ve sportif etkinliklerle ‘yemek için yaşamanın’ özendirildiği günleri bizler yaşarken Gazzelilerin tepesine bombalar yağmaya devam ediyor ve gülmeyi unutmuş Gazzeli çocukların feryatlarını duymamak için kulaklarımızı tıkıyorduk.

Yemek düşkünlüğü ve yemek sanatı olan Gastronomik festivallerle, en fazla yaşamanın en fazla şişmanlamanın hesabını yapıp, tonlarca mantıyla nasıl rekorlar kitabına gireceğimizin hesabını yaparken, bombardıman altındaki Gazze  hastanelerinde narkozsuz ameliyatlarda can havliyle bağıran hastaların feryatlarını yüksek volümlü müzik sesiyle bastırmaya çalışıyorduk.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısını 8 bin 306 olarak açıklarken ve bunların 3 bin 457'sinin çocuk, 2 bin 236'sının kadın olduğunun altını çizerken, biz gastroshowlarla, obezidif semirme ve geğirme seanslarıyla kalori hesabındaydık.

Afiyet olsun.
 

Haber Merkezi

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