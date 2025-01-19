Gazze'de ateşkes başladı: 'Şer ve kötülük Gazze'de mağlup oldu'

Görmez, zulmün ve kötülüğün Gazze'de yenilgiye uğradığını ifade ederek, Gazzeli çocukların dünyaya galip geldiğini vurguladı. Ancak savaşın masum çocuklar üzerindeki ağır maliyetine dikkat çeken Görmez, dünyanın bütün çocuklarına işgalcilerin zulmünü ve gaddarlığını gösterdiklerini belirtti.

Görmez’in Mesajının Ana Hatları:

- Şer ve kötülük Gazze'de mağlup oldu.

- Gazzeli çocuklar, insanlığa işgalcilerin zalimliğini gösterdi.

- İnsanlığın tövbe zamanı geldi.

Geleceğe Yönelik Vurgular:

- İki milyon Gazzeli'ye yardım edemeyen iki milyar Müslümanın mahcubiyet duygusundan kurtulması gerektiğini belirtti.

- Gazze'nin yeniden imar edilmesinin en büyük tövbe olduğunu ifade etti.

- Geriye kalan yetimlere sahip çıkmanın önemine değindi.

- Mazlumun yanında yer almanın ve zalime meyletmemenin en büyük nasuh tövbe olduğunu vurguladı.

Görmez'in bu mesajı, Gazze'nin yeniden imarı ve yetimlerine sahip çıkılması çağrısıyla son buldu.