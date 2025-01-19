Kayseri İHH Arama Kurtarma Ekibi 2024 yılını dolu dolu geçirdi
Kayseri İHH Arama Kurtarma Ekibi, 2024 yılı boyunca gerçekleştirdiği 174 faaliyetle büyük bir başarıya imza attı. Ekip Sorumlusu Ahmet Aydan Bekar tarafından açıklanan yıllık faaliyet raporu, İHH ekibinin yıl boyunca gösterdiği özverili çalışmaları gözler önüne serdi.
Operasyonlar ve Tatbikatlar
2024 yılında Kayseri İHH ekibi, 10 farklı arama kurtarma operasyonunda görev alarak hayat kurtarma konusundaki tecrübelerini bir kez daha kanıtladı. Ayrıca ekip, 10 tatbikat gerçekleştirerek olası durumlara hazırlıklı olmayı sürdürdü.
Toplumla İletişim ve Eğitimlernulnullnull
Toplumla iletişim kurmak ve bilgilendirmek amacıyla 10 stant açan ekip, aynı zamanda 7 doğa yürüyüşü ve 2 doğa kampı düzenledi. Eğitim faaliyetlerinde de aktif olan İHH ekibi, 52 farklı dalda eğitim alıp verdi.
Etkinlikler ve Resmi Ziyaretler
Ekip, 65 toplantı ve etkinlik düzenleyerek arama kurtarma konusundaki farkındalığı artırdı. Ayrıca 14 resmi ziyarette bulunan ekip üyeleri, bu ziyaretlerle hem tecrübelerini paylaştı hem de yeni işbirlikleri için adımlar attı.
Ahmet Aydan Bekar, yaptığı açıklamada ekip üyelerine ve destek veren herkese teşekkür ederek, "2024 yılı, Kayseri İHH Arama Kurtarma Ekibi olarak gösterdiğimiz gayretin ve özverinin bir yansımasıdır. Hep birlikte daha nice başarılı yıllar geçireceğimize inanıyorum," dedi.