Kayseri İHH Arama Kurtarma Ekibi 2024 yılını dolu dolu geçirdi

Operasyonlar ve Tatbikatlar

2024 yılında Kayseri İHH ekibi, 10 farklı arama kurtarma operasyonunda görev alarak hayat kurtarma konusundaki tecrübelerini bir kez daha kanıtladı. Ayrıca ekip, 10 tatbikat gerçekleştirerek olası durumlara hazırlıklı olmayı sürdürdü.

Toplumla İletişim ve Eğitimlernulnullnull

Toplumla iletişim kurmak ve bilgilendirmek amacıyla 10 stant açan ekip, aynı zamanda 7 doğa yürüyüşü ve 2 doğa kampı düzenledi. Eğitim faaliyetlerinde de aktif olan İHH ekibi, 52 farklı dalda eğitim alıp verdi.

Etkinlikler ve Resmi Ziyaretler

Ekip, 65 toplantı ve etkinlik düzenleyerek arama kurtarma konusundaki farkındalığı artırdı. Ayrıca 14 resmi ziyarette bulunan ekip üyeleri, bu ziyaretlerle hem tecrübelerini paylaştı hem de yeni işbirlikleri için adımlar attı.

Ahmet Aydan Bekar, yaptığı açıklamada ekip üyelerine ve destek veren herkese teşekkür ederek, "2024 yılı, Kayseri İHH Arama Kurtarma Ekibi olarak gösterdiğimiz gayretin ve özverinin bir yansımasıdır. Hep birlikte daha nice başarılı yıllar geçireceğimize inanıyorum," dedi.