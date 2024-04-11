Gazze Şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılınacak

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Hamas lideri İsmail Haniye'nin üç oğlu, torunları ve bazı akrabaları hayatını kaybetti. Şehadet haberlerini Katar Hastanesi'ndeki yaralı Filistinlileri ziyaret ettiği sırada alan Haniye, "Ailemin 60'a yakın ferdi tüm Filistin halkı gibi şehit oldu ve aralarında hiçbir fark yok. Üç oğlumun ve bazı torunlarımın şehadetiyle bizlere bahşettiği bu şereften dolayı Allah'a şükrediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haniye ile telefonda görüşüp başsağlığı diledi.

İsmail Heniye'nin şehid olan üç oğlu, torunları ve Gazzeli Şehitler için tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de Filistin Dayanışma Platformu tarafından Cuma Namazı sonrası Hunat Camiinde gıyabi cenaze namazı kılınacak.