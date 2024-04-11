Gazze Şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılınacak

İsrail katliam ve bombardımanlarında önceki gün şehit olan Filistin Liderlerinden İsmail Heniye'nin üç oğlu, torunları ve Gazzeli Şehitler için yarın Hunat Camiide kılınacak Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Gazze Şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılınacak
Kayseri GündemEditör

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Hamas lideri İsmail Haniye'nin üç oğlu, torunları ve bazı akrabaları hayatını kaybetti. Şehadet haberlerini Katar Hastanesi'ndeki yaralı Filistinlileri ziyaret ettiği sırada alan Haniye, "Ailemin 60'a yakın ferdi tüm Filistin halkı gibi şehit oldu ve aralarında hiçbir fark yok. Üç oğlumun ve bazı torunlarımın şehadetiyle bizlere bahşettiği bu şereften dolayı Allah'a şükrediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haniye ile telefonda görüşüp başsağlığı diledi.

İsmail Heniye'nin şehid olan üç oğlu, torunları ve Gazzeli Şehitler için tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de Filistin Dayanışma Platformu tarafından Cuma Namazı sonrası Hunat Camiinde gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Gazze Şehitleri için gıyabi cenaze namazı

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri'de vatandaştan polise jest
Kayseri'de vatandaştan polise jest
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 3 çocuğu ve 3 torunu hayatını kaybetti.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin 3 çocuğu ve 3 torunu hayatını kaybetti.
Kayseri Camilerinin Ramazan Karnesi
Kayseri Camilerinin Ramazan Karnesi
Kayseri'de seyir halindeki ticari araçta yangın
Kayseri'de seyir halindeki ticari araçta yangın
Protokol, bayramlaşmada vatandaşla buluştu
Protokol, bayramlaşmada vatandaşla buluştu
Başkan Büyükkılıç'tan 'çevre dostu' 18 adet yeni proje
Başkan Büyükkılıç'tan 'çevre dostu' 18 adet yeni proje