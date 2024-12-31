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Gece yanan fabrikanın hasarı gün doğumuyla ortaya çıktı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan boru profil fabrikasında akşam saatlerinde çıkan yangın, 68 itfaiye personelinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ancak fabrikanın ciddi hasar gördüğü, gün ağardığında yapılan incelemelerde anlaşıldı.

Gece yanan fabrikanın hasarı gün doğumuyla ortaya çıktı

Melikgazi ilçesindeki 24. Cadde üzerinde yer alan fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerini alan polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini sağladı. Yangın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kayseri OSB itfaiyesinden toplam 20 araç ve 68 itfaiye personelinin çabalarıyla yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Yangının ardından soğutma çalışmaları devam ederken, fabrikanın hasarı gün doğumu ile net şekilde ortaya çıktı.

Haber Merkezi

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