Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden spor müsabakalarına seçim arası
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından haftalık programlar açıklanırken yarın (pazar günü) seçim nedeniyle hiç bir spor müsabakası yapılmayacak.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından haftalık programlar açıklanırken yarın (pazar günü) seçim nedeniyle hiç bir spor müsabakası yapılmayacak.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yayınlanan haftalık programda bugün için 5 farklı branşta müsabakalar yapıldı. Yarın yapılacak olan yerel seçim nedeniyle programa müsabaka konulmadı. Spor müsabakaları pazartesiden itibaren devam edilecek.
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