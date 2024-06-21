Getirdiği uyuşturucuyu satamadan yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken uyuşturucu madde ele geçirildi.

Getirdiği uyuşturucuyu satamadan yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken; uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; G.T.’nin (26) kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın adresini tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler; arama yaptı. Yapılan aramada 177,15 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Getirdiği uyuşturucuyu satamadan yakalandı
Getirdiği uyuşturucuyu satamadan yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Ücretsiz olunca 3 günde 30 bin kişi ziyaret etti
Ücretsiz olunca 3 günde 30 bin kişi ziyaret etti
Gönüllü Kuruluşlar Memur Sen'de bayramlaştı
Gönüllü Kuruluşlar Memur Sen'de bayramlaştı
Feci kazada 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi: 4 yaralı
Feci kazada 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi: 4 yaralı
Lezzetli bal için orman kurdular
Lezzetli bal için orman kurdular
Geçen yıl Kayseri'de 7.888 kişi vefat etti
Geçen yıl Kayseri'de 7.888 kişi vefat etti
Yabancı Uyruklu Öğrencilerde Sertifika ve Bayram Sevinci
Yabancı Uyruklu Öğrencilerde Sertifika ve Bayram Sevinci