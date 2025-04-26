Gökmen Çiçek'ten Kayseri'ye Kültür Atağı: İl Halk Kütüphanesi'nde Sona Doğru

Vali Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı tamamlanmak üzere olan İl Halk Kütüphanesi’ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Modern mimarisi ve zengin koleksiyonuyla dikkat çeken kütüphane, Kayseri’nin “okuyan ve okutan şehir” kimliğini pekiştirecek. Çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Vali Çiçek, bu devasa projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirildiğini belirtti. Çiçek, “Kayseri’nin kültürel mirasına yakışır bir eser ortaya çıkıyor. Bu kütüphane, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza ilham kaynağı olacak” dedi.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun’un da eşlik ettiği ziyarette, Vali Çiçek’in projeye olan ilgisi ve desteği, Kayseri’nin kültürel geleceğine olan inancını bir kez daha gözler önüne serdi. İl Halk Kütüphanesi’nin kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.