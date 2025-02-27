GÖKTİM Akademi açılış töreni düzenlendi

Kayseri Valiliği ve Kızılay işbirliği ile GÖKTİM Akademi - Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek: “Başka bir gençlik yetişiyor. Teknofest dediğimiz teknoloji ile ilgilenen Türkiye için hayaller kuran, ümitleri olan. Türkiye yüzyılını oluşturacağız diye sözler veren bir gençlik oluşuyor. Aslında bu gençliğin oluşması sadece kendimiz için değil bütün bir mazlumlar için mecbur olduğumuz bir durum. Ben o yüzden çalışmalarınızda okulunuzda bazen yorulduğunuzda pes edeceğiniz anlar olduğu zaman aklınıza size dua eden insanları unutmamanızı istirham ediyorum. Buranın olması çok önemli. Siz seçilerek mülakatlarla buraya geldiniz. Biz pes etsek de, bir gün burayı kapatmak istesek de, ben bir gün pes edersem sizler kıyameti kopartın. Burası sizin eviniz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ise: “Bizler hem Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak, ülkemizin bakanlıkları kurum ve kuruluşları ile birlikte gençlerimizin bilim ve teknoloji alanında farkındalık kazanması ve bu alanda da önemli çalışmalar ve projeler geliştirmesi noktasında önemli faaliyetler yürütmekteyiz. Bizler istiyoruz ki genç kardeşlerimiz öğrencilerimiz popüler kültürün anlamsız faydasız işleriyle ilgileneceklerine bir proje geliştirsinler ve vakitlerini, zamanlarını ülkelerine fayda sağlayacak ürünler ve teknolojiler geliştirmek üzerine vakitlerini harcasınlar istiyoruz. Bu anlamda da, bu merkezlerin yaygınlaşması oldukça kıymetli. Bu projenin hayata geçmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kızılay Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli de emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak şöyle konuştu: “Burada sayın valimiz bir ufukla bu projeyi başlattı. Buradaki uzay üssümüzle gökyüzündeki hilalimize bu öğrencilerimizi göndereceğiz. Bunun teknolojisini herkese vereceğiz. Bu nedenle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”