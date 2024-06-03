Gönüllü Kuruluşlar Göçmenleri Konuştu

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Haziran ayı istişare toplantısı 1 Haziran Cumartesi günü Kayseri Öğretmen evinde yapıldı.

Hayrat vakfının ev sahipliğinde yapılan toplantıya, 50’nin üzerinde sivil toplum kurumun temsilcisi katıldı. Toplantının başında ev sahibi hayrat vakfı Başkanı Ali Günter kurumlarının çalışmaları hakkında bilgiler verdi, ardından katılım sağlayan sivil kurumların temsilcileri arasında tanışma yapıldı, kurumların duyuru ve talepleri alındı,

Toplantıda bir konuşma yapan Gönüllü Kuruluşlar başkan Ahmet Taş, 7 Ekim 2023’ten beri Gazze ve Filistin de devam eden İsrail Soykırımı hakkında bilgiler verdi. Son günlerde Türkiye gündeminde çok konuşulan başıboş köpek sorunu hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı onayı ile cezaları kaldırılan 28 Şubat döneminin darbeci paşaları ile yeniden yargılanarak, tahliye bekleyen 28 Şubat ve Sivas davası mahpusları ile yeni uygulanmaya başlayacak olan Milli Eğitim müfredatı hakkında bilgiler verdi. Ev sahibi Hayrat Vakfına ve katılımcılara teşekkür etti.

Daha sonra toplantıya davetli olarak katılan göç uzmanı Ramazan Kaplan göçmenler yönetimi, Göç idaresi kurumu ve geri gönderme merkezleri ile bu kurumların işleyişi hakkında detaylı bir sunum yaptı.

Ramazan Kaplan sunumunda, 2011’den önce yabancı uyruklu insanların, işlemlerinin Emniyet teşkilatında yabancılar Şubesince yürütüldüğünü söyledi. Daha sonra özellikle Suriye’den yoğun göç almamız sebebiyle İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel müdürlüğü, illerde ise Göç İdaresi il müdürlükleri Kurulduğunu, bazı illerde de geri gönderme merkezleri kurulduğunu bildirdi.

Yabancı uyruklu insanların nüfus, ikamet, kimlik, oturma izni, seyahat izni, başta olmak üzere tüm işlemlerinin göç idaresi teşkilatı tarafından yürütüldüğünü bildiren Kaplan, dil bilmeme, farklı kültüre sahip olma ve diğer sebeplerle çalışmalarda zaman zaman problemler yaşansa da göç idaresinin her gün daha iyi hizmet vermenin gayreti içinde çalışmalarını devam ettirdiğini söyledi .