Grup Şantiye Konseri Ulusal Basında

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**Başlık:** *Grup Şantiye’den İşçilere 1 Mayıs Konseri: Talas’tan Türkiye’ye Yükselen Melodi*

Kayseri’nin Talas ilçesinde belediye çalışanlarının kurduğu *Grup Şantiye*, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü coşkuyla kutladı. İşçilerin mücadelesine sanatla destek vermek isteyen grup, bu anlamlı günde sahneye çıkarak unutulmaz bir konser verdi.

Yerel ölçekte başlayan etkinlik, yankısını ulusal televizyon ekranlarında buldu. Çalışanların dayanışma ruhunu müzikle buluşturduğu konser, geniş kitlelere ulaşarak büyük takdir topladı. Grup üyeleri, işçilerin emek mücadelesine sanatsal bir dokunuş katmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Bölge halkı ve işçi temsilcileri, etkinliğin geleneksel hale gelmesini isterken, müziğin birleştirici gücü bir kez daha kendini gösterdi.