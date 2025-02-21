HADAK'ın Kış Sporlarındaki Başarısı

HADAK Sezona Damga Vurdu

HADAK, Erciyes Hacılar Kapı’da düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası’nda 18 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Sporcular bireysel ve dikey yarışlarda gösterdikleri üstün performansla kürsüye çıkarken, HADAK bu başarısıyla sezonun en dikkat çeken kulüplerinden biri oldu.

Şampiyonanın ardından sporcular, dağ kayağında elde edilen bu önemli başarıyı alpin disiplini yarışmalarına taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmanlarını aralıksız sürdüren HADAK sporcuları, yeni yarışmalarda da zirveye oynamayı hedefliyor.

Yeni Başarılar İçin Hazırlıklar Sürüyor

Hacılar’ın kış sporlarındaki yükselişi sürerken, sporcuların yeni yarışmalarda da aynı azim ve kararlılıkla mücadele etmeleri bekleniyor. HADAK sporcuları, alpin disiplini başta olmak üzere önümüzdeki yarışmalarda da ilçeyi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Hacılar’ın, kış sporlarının önemli merkezlerinden biri olmaya devam etmesi ve genç sporcuların desteklenmesi adına çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.