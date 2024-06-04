Hastane personeli bıçakla kendine zarar verdi

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bıçakla kendisine zarar veren personel ekiplerin çalışması sonucu ikna edildi.

Hastane personeli bıçakla kendine zarar verdi
Kayseri GündemEditör

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bıçakla kendisine zarar veren personel ekiplerin çalışması sonucu ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada; "Bugün öğleden sonra psikiyatrik rahatsızlıkları bulunan hastane personeli; başhekimlik idari binaya gelerek yaşamış olduğu psikolojik bunalımdan dolayı bıçakla kendine zarar vereceğini söyleyerek eylem gerçekleştirmiştir. İl sağlık müdürümüz ve hastane idarecilerimizin görüşmesi neticesinde kişi bıçağı polis ekiplerine vererek teslim edilmiştir" denildi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Şehit pilotların kimlikleri belli oldu
Şehit pilotların kimlikleri belli oldu
Talas'ta Çevre Günü'nde atık yağ getirene sürpriz hediye
Talas'ta Çevre Günü'nde atık yağ getirene sürpriz hediye
Türkiye-Almanya Danışma Günleri 25 Haziran'da başlıyor
Türkiye-Almanya Danışma Günleri 25 Haziran'da başlıyor
Herkes bu fuarı konuşuyor
Herkes bu fuarı konuşuyor
Şehit pilotların naaşları Adli Tıp'a kaldırıldı
Şehit pilotların naaşları Adli Tıp'a kaldırıldı
Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretleri hâlâ devam ediyor
Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretleri hâlâ devam ediyor