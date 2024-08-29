Hayvanat bahçesi 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle hayvanat bahçesinin ücretsiz olacağını duyurdu.

Hayvanat bahçesi 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Hayvanat Bahçesi’nin ücretsiz olacağını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 30 Ağustos günü bayram sebebiyle hayvanat bahçesinin ücretsiz olacağını sosyal medya hesabından paylaşarak “30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçemiz siz değerli misafirlerimiz için ücretsiz olacak. Yavrularınızı ve siz değerli hemşehrilerimizi hayvanat bahçemize bekliyoruz.” diyerek vatandaşları hayvanat bahçesine davet etti.

Haber Merkezi

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