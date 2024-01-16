Hayvanat bahçesinde temizlik ve tadilat çalışması başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan, 153 tür ve 1600 hayvana ev sahipliği yapan Hayvanat Bahçesi'nde yaz sezonu öncesi temizlik ve tadilat çalışmalarına başladı.

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  • 16.01.2024 12:09
  • Güncelleme: 16.01.2024 12:23
Hayvanat bahçesinde temizlik ve tadilat çalışması başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan, 153 tür ve 1600 hayvana ev sahipliği yapan Hayvanat Bahçesi’nde yaz sezonu öncesi temizlik ve tadilat çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve ev sahipliği yaptığı 153 türde yaklaşık bin 600 hayvan ile özellikle yaz aylarında ve özel günlerde ziyaretçi akınına uğrayan Hayvanat Bahçesi daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde yaz sezonuna hazırlanıyor.

Bu çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri hayvanat bahçesinde temizlik ve tadilat çalışmalarına başladı. Hayvanat bahçesi içerisindeki güvenlik hendeklerinin temizliği aşamasında Devlet Su İşleri’nden de destek alan ekipler zamanla yıpranan donatıların da tadilatını yapıyor.

“Vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde ziyaret etmesini sağlayacak çalışmalarımızı yapıyoruz”

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan hayvanat bahçesinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Yusuf Deliktaş, hayvanat bahçesini güvenli ve sağlıklı hale getirmek için çalışma yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Hayvanat bahçemizde vahşi hayvanlarla vatandaşın ilişkilerini engellemek amacıyla yapılan hendeklerde ciddi anlamda bir çamur birikmesi vardı. Aynı zamanda bu çamur sivrisinek yuvası olarak da vatandaşları rahatsız ediyordu. Bu tespitlerimizi yaptık ve Devlet Su İşleri’mizden bir makine yardımıyla birlikte şuanda hendekleri temizliyoruz. İnşallah yazın burayı daha güvenli ve sağlıklı hale getirerek vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde ziyaret etmesini sağlayacak çalışmalarımızı yapıyoruz.”

Deliktaş, gerekli tadilat çalışmalarının da yapılacağını kaydederek, “Ziyaretlerimiz şuanda sınırlı olduğu için önümüzdeki sezon boyunca bu çalışmalarımız devam edecek. Genel bir bakım yapılıyor. Eskiyen yerler gözden geçirilecek, boyanacak, tadilat gereken yerleri tadilat yapacağız ve inşallah gelecek yaza hayvanat bahçemizi daha konforlu bir şekilde vatandaşın ziyaretine sunmayı planlıyoruz” dedi.

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İHA

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