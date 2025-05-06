Hırsızlık suçundan aranan firari yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince hakkında 'Hırsızlık' suçundan toplam 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (33) yakalandı.

Hırsızlık suçundan aranan firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında “Hırsızlık” suçundan toplam 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (32) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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