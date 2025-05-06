İmam Hatip Spor Oyunlarının Birincileri Ödüllendirildi

İmam Hatip Spor Oyunlarında, Satranç, Bocce, Yüzme, Kort Tenis, Masa Tenisi, Yüzme, Badminton, Muaythai, Boks, Kickboks, Judo, Güreş, Atletizm ve Dart gibi bireysel spor branşlarında birinci olan sporculara aldıkları ödüllere ilaveten hediyeler taktim edildi.

İYC Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen törene İYC Yön. Kur. Başk. Yardımcısı Tarık Yüce, Şube Müdürü Atabay ÇELİK ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar katıldı. 80 imam hatipli sporcu, beden eğitim öğretmenleri ve okul müdürleri de salonda hazır bulundular.

Kocasinan Belediyesi ve Hikmet Spor Kulübü tarafından sporculara tablet, kablosuz kulaklık, hoparlör, powerbank, akıllı saat, spor çanta, eşofman, buff, tşört vb. hediyeler taktim edildi.

Ahmet Çolakbayraktar tüm sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. Konuşma yapan Atabay Çelik ise “Tüm sporcularımızı başarılarından dolayı kutluyorum, 12 Mayıs Pazartesi günü imam hatipli öğrencilerin şenliği var, 5.Geleneksel İmam Hatip Spor Oyunları’nın Kapanış ve Ödül Töreni olacak, tüm okullarımızı bu güzel etkinliğe bekliyoruz. Hediyelerimizi henüz bitmedi. Yaz döneminde ise takım sporlarında başarı elde eden sporcularımızla geziler, kamplar düzenleyeceğiz. Onları unuttuk sanmasınlar. Hepinizi yürekten kutluyorum” dedi.

Tören sonunda Çolakbayraktar’a Tarık Yüce tarafından 38 numaralı forma hediye edildi. Toplu fotoğraf çekimi ile bu önemli an ölümsüzleştirildi.