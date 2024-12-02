Hulusi Akar: 'Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri her alanda daha da gelişecek'

Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolararası Dostluk Grubu, resmi ziyaret ve temaslar için Riyad’a gerçekleştirilen ziyarette, Suudi Arabistan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Dr. İbrahim Al-Kanas’ın ev sahipliğinde önemli görüşmelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında, grup üyeleri Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al Şeyh ve Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih ile bir araya geldi.

Toplantılarda iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi ve daha da derinleştirilmesi için çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılması gerektiği vurgulandı. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin her alanda daha ileriye taşınacağına olan inançlarının tam olduğunu belirten Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda daha yakın bir işbirliği yapacaklarını ifade etti.

Ziyaretin, iki ülke arasındaki parlamenter ilişkilerin güçlendirilmesine, ticaret, yatırım ve kültürel işbirliklerinin geliştirilmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.