İran'ın yeni Cumhurbaşkanı: Ben Türküm ve bununla gurur duyuyorum

İran İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada seçimlerin ikinci turunda katılımın yüzde 50'ye yakın olduğu belirtildi. İlk turda hiçbir aday yüzde 50 barajını geçememiş, en çok oy alan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ve muhafazakar aday Said Celili ikinci tura kalmıştı.

İran'da reform hareketlerinin yeni yüzü

Seçim sürecinde halkın yoğun ilgisini çeken Pezeşkiyan, reformist kimliği ve Türk kökenli olmasıyla öne çıktı. Ülke genelinde yapılan oylamada, Pezeşkiyan'ın zaferi resmi olarak ilan edildi. Bu sonuçla birlikte, Pezeşkiyan, İran'da reform hareketlerinin yeni yüzü olarak görevine başlamaya hazırlanıyor.

Mesud Pezeşkiyan kimdir?

Türk kökenli İranlı siyasetçi Mesud Pezeşkiyan, 2024 yılında yapılan seçimlerde İran'ın 9. Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Mesud Pezeşkiyan'ın hayatı ve eğitimi

Mesud Pezeşkiyan, 22 Eylül 1954 tarihinde Tebriz'de doğdu. İran Azerisi olan Pezeşkiyan, Tahran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve kalp cerrahisi alanında uzmanlaştı. Eğitim hayatında gösterdiği başarılarla dikkat çeken Pezeşkiyan, sağlık sektöründe önemli çalışmalar yaptı.

Mesud Pezeşkiyan'ın siyasi kariyeri

Mesud Pezeşkiyan, 2000 yılında reformist kimliğiyle siyasete atıldı ve Tebriz Milletvekili olarak İran Meclisi'ne girdi. 2001-2005 yılları arasında İran Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. Sağlık Bakanlığı döneminde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi konularında önemli reformlara imza attı.

2024 cumhurbaşkanlığı seçimleri ve zaferi

2024 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Pezeşkiyan, reformistlerin adayı olarak seçim kampanyasını yürüttü. "Ben Türk'üm ve bununla gurur duyuyorum" sloganıyla dikkat çeken Pezeşkiyan, ikinci turda oyların yüzde 53.7'sini alarak İran'ın 9. Cumhurbaşkanı seçildi. Bu zafer, İran'da reform hareketlerinin yeni bir döneme girmesini sağladı.

Mesud Pezeşkiyan'ın başarıları ve vizyonu

Pezeşkiyan, sağlık alanındaki uzmanlığı ve reformist kimliğiyle tanınıyor. Cumhurbaşkanlığı döneminde, ekonomik kalkınma, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve toplumsal eşitlik konularında önemli adımlar atmayı hedefliyor. İran'ın bölgesel ve uluslararası ilişkilerinde de yeni bir vizyon ortaya koymayı planlıyor.