İş insanı Elmacıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu vefat eden Kayserili iş insanı Rıza Elmacıoğlu, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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  • 18.12.2023 15:47
  • Güncelleme: 18.12.2023 15:47
İş insanı Elmacıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu vefat eden Kayserili iş insanı Rıza Elmacıoğlu, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kayserili iş insanı Rıza Elmacıoğlu (60) sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Elmacıoğlu’nun cenazesi bugün kılınan cenaze namazının ardından Hulusi Akar Camii’nden kaldırıldı.

1ha

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