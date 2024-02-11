ISBN sayısında rekor artış
Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2023 yılında ISBN tahsis edilen kitap başlığı sayısı 99 bin 25'e yükseldi. Bu sayı bir önceki yıl 83 bin 653 olmuştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2023 yılında ISBN tahsis edilen kitap başlığı sayısı 99 bin 25’e yükseldi. Bu sayı bir önceki yıl 83 bin 653 olmuştu.
Üretilen toplam başlık sayısı içerisindeki e-kitapların sayısında da dikkat çekici bir artış yaşandı. Bir önceki yıl 14 bin 182 olan ISBN tahsis edilen e-kitap miktarı 2023’de rekor bir artış ile 27 bin 427’ye ulaştı.
Vatandaşların dijital formatlardaki yayınlara erişimi için hizmete sunulan "e-kitabım" ile "kitap+" gibi mobil uygulamaların hayata geçirilmeye başladığı 2020 yılında 9 bin 936 olan e-kitap başlığı sayısı 2023’de yüzde 176 artışla 27 bin 427 oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığının dijital formatlardaki kitaplara vatandaşların ücretsiz erişimini sağladığı mobil e-yayın uygulamaları ile yayıncılardan kitap satın alımı ve kiralaması yapılarak yayıncılık sektörüne önemli bir maddi destek sağlanıyor.