İspanyol kulübün stadı, adını Kayseri'den almış

İspanyol kulübü Athletic Bilbao’ya ait stadyumun ismini Kayserili Aziz Mammes’ten aldığı öğrenildi. Athletic Bilbao, ayrıca sahanın yanında Kayserili Aziz’e adanmış küçük bir şapel olduğu da bildirildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada ise, “Stadımız adını Aziz Mammes'ten almıştır. Sahanın yanında Kayserili Aziz’e adanmış küçük bir şapel var. Mammes, Romalılar tarafından aslanlara atılmış, ancak dua ederek onları evcilleştirmiştir. Oyuncularımıza bunun onuruna ve sahadaki mücadeleci davranışları sebebiyle Aslanlar lakabı verilmiştir” denildi.



AZİZ MAMMES KİMDİR?

Kayserili Mammes 3. YY’da Caesarea’da şehit edilmiş bir çocuktur. Ebeveynleri Theodotus ve Rufina’da şehit edilmişlerdi. Efsaneye göre, Mammes, ismi ‘emzirilen’ anlamına gelir, Kapadokyalı mütevazı bir ailenin çocuğudur. Bazı tarihçiler doğum yılı olarak 259'u, şehit edilmesini ise 275 yılı olarak gösterirler. Böylelikle 16 yaşında şehit edilmiş olduğu düşünülüyor. Aziz, özellikle Ortodoks Kilisesi'nde 17 Ağustos'ta anılıyor.