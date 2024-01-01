İsrail, Gazze'deki 29 askerini yanlışlıkla öldürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara operasyonunda yanlışlıkla öldürülen asker sayısının 29'a yükseldiğini duyurdu.

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  • 01.01.2024 11:56
  • Güncelleme: 01.01.2024 12:30
İsrail, Gazze'deki 29 askerini yanlışlıkla öldürdü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde kara operasyonunda "yanlışlıkla" öldürülen asker sayısının 29’a yükseldiğini duyurdu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları yaklaşık 3 aydır devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’nde 27 Ekim’de başlattığı kara operasyonunda yanlışlıkla öldürülen asker sayısının 29’a yükseldiğini duyurdu.

Askerlerden 18’inin yanlış kimlik tespiti, 2 askerin açılan ateş, diğer askerlerin ise şarapnel parçalarının isabet etmesi, zırhlı araçların altında kalması gibi çeşitli kazalarda öldüğü belirtildi. IDF tarafından açıklanan verilere göre kara operasyonunun başlamasından bu yana her hafta 2-6 asker çeşitli nedenlerle yanlışlıkla öldürüldü. IDF, bölgede çok fazla asker bulunması, iletişim sorunları, askerlerin yorgun olması ve kurallara dikkat etmemesi gibi nedenlerle söz konusu kazaların meydana geldiğini açıkladı.

İsrail ordusunun kara operasyonunda öldürülen toplam İsrailli asker sayısı ise 170’e ulaştı.

İsrail’e 20’den fazla roket atıldı

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca İsrail topraklarına 20’den fazla roket atıldığı belirtildi. Roketlerin büyük bir kısmını Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin güneyinde sınıra yakın bölgelerde sirenlerin çaldığı kaydedildi. Sağlık yetkilileri tarafından şu ana kadar yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

İHA

Kayseri Gündem
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