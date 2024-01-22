İstanbulspor maçı öncesi Kayserisporlu futbolculara taraftardan moral ziyareti
Kayserispor taraftarı takımın İstanbulspor ile yarın oynayacağı müsabaka öncesi kulüp tesislerine gelerek futbolculara destek ziyaretinde bulundu.
Ligde çıktığı son 5 maçı kaybeden Kayserispor, Süper Ligin 21’inci haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı takımın taraftarı İstanbulspor maçı öncesi son idmanda kulüp ziyaretine moral ziyaretinde bulundu. Bütün futbolcuları alkışlayan Kayserispor taraftarı meşale yakıp tezahüratta bulunduktan sonra tesislerden ayrıldı. Kayserisporlu futbolcular ise İstanbulspor maçından önceki son idmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalıştı.