İstiklal Marşı'nın 104. Yılına Özel Yarışma

Katılım Şartları ve Başvuru Detayları

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık olan yarışma, gençlere Mehmet Akif Ersoy’un derin düşüncelerini ve Türk milletine olan bağlılıklarını hissettirmeyi amaçlıyor. Katılımcılar, İstiklal Marşı’nı fon müziği olmadan, sadece şiir diliyle seslendirecek. Başvurular 2 Mart 2025 Pazar günü saat 23.59’a kadar devam edecek ve öğrenciler video kayıtlarını [bu linkten](https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.kaymekyarisma.com&umid=607B9AA2-2F09-C506-9AA1-1143B400E452&auth=1c533d6fc7080f18ba9fe3e150324650072c0854-709dccd3f33fc66bed97a1b652704ca693318db3) yükleyebilecekler.

Yarışmanın İçeriği ve Ödüller

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan yarışma, 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek. İlkokul öğrencileri İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasını seslendirecek, ortaokul ve lise öğrencileri ise tamamını okuyarak katılım gösterecekler. Dereceye giren öğrenciler 11 inç, 9 inç ve 8 inç tabletler ile ödüllendirilecek. Mansiyon ödülü kazananlar ise akıllı saat kazanacak.

Milli Birlik ve Bilincin Pekiştirilmesi

Bu anlamlı etkinlik, gençlerin milli değerlerini pekiştirmesi ve Türk milletinin birliğinin güçlenmesi adına önemli bir platform sunuyor. KAYMEK’in düzenlediği yarışma, İstiklal Marşı’nın anlamını ve Mehmet Akif Ersoy’un düşüncelerini genç nesillere aktarmayı hedefliyor.