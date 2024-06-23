İşyerinde ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir işyerinde erkek cesedi bulundu.

İşyerinde ölü bulundu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir işyerinde erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Doğu Sanayi’ndeki bir işyerinde meydana gelen olayda, işyerine giren vatandaşlar A.K.’yi (50) hareketsiz şekilde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından A.K.’nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşyerinde ölü bulundu
İşyerinde ölü bulundu
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Doğu Garajındaki iş yerinde ölü bulundu
Doğu Garajındaki iş yerinde ölü bulundu
AK Parti'den Bahadır'a düzenlenen saldırı ile ilgili açıklama
AK Parti'den Bahadır'a düzenlenen saldırı ile ilgili açıklama
Kayserili bayram tatilciler Antalya'ya aktı
Kayserili bayram tatilciler Antalya'ya aktı
CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin: 'Olayları örtbas ederek huzuru sağlayamazsınız!'
CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin: 'Olayları örtbas ederek huzuru sağlayamazsınız!'
Pınarbaşı Belediye Başkanı yağan: 'Sağ duyulu olmaya çalışıyoruz'
Pınarbaşı Belediye Başkanı yağan: 'Sağ duyulu olmaya çalışıyoruz'
Milletvekili Genç, 'O hayatta olsun, gerekirse hiç belediyemiz olmasın'
Milletvekili Genç, “O hayatta olsun, gerekirse hiç belediyemiz olmasın'