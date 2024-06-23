İşyerinde ölü bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir işyerinde erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Doğu Sanayi’ndeki bir işyerinde meydana gelen olayda, işyerine giren vatandaşlar A.K.’yi (50) hareketsiz şekilde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından A.K.’nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.