İYİ Partili Kılınç: 'Ülkemizin liyakatli kadrolarla yeniden yönetilmesi lazım'

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, iktidarın ülkeyi yönetemediğini söyleyerek; “Bugün baktığımızda ekonomide problemler çok derinleşti. Ülkenin o kadar çok kaynağı var ki; bugün bakıyorsunuz yeraltı kaynakları bakımından, dünyada çok farklı bir ülkeyiz. Yeraltı kaynaklarımız zenginliklerimiz çok fazla. Turizm açısından dünyada eşi benzeri olmayan bir ülkeyiz. Akdeniz ile Karadeniz ile ormanı ile ülkemiz çok farklı. Ve bakıyoruz tarih açısından dünyada eşi benzeri olmayan ülkelerden biriyiz. Anadolu coğrafyasında bu kadar nimet içerisinde genç nüfusuyla bir de dinamik bir nüfusumuz var. Bu kadar nimet içerisinde halkımızın fakru zaruret içerisinde olması bu kadar geçim sıkıntısı yaşamasının tek bir sebebi var. İktidar ülkeyi yönetemiyor. Kendilerine gelince üçerli beşerli maaşlar çevrelerine gelince ballı ihaleler, ama millete gelince sabreden açlıkla sefaletle baş başa kalmış insanımıza sabredin ve şükredin diyorlar. Şükür Allah'a yapılır. Tabi ki bir musibet karşısında sabır göstereceğiz ama yanlış yönetime sabır göstermek dinen de caiz değildir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. O yüzden biz haksızlık karşısında susmayacağız. Bu dar gelirli vatandaşlarımızın tek bir çaresi var artık mevcut iktidar değişmeli. Mevcut iktidar çeyrek asırdır ülkeyi yönetiyor ve ülkeye bu kadar problemi getiren de iktidar. Bu iktidardan, bu kadar problemin ana kaynağı olan iktidardan çözüm beklemek bence doğru değil. Artık iktidarın değişmesi lazım. Ülkemizin gerçek anlamda liyakatli kadrolarla yeniden yönetilmesi lazım. Bir değişime yeni bir sese ve nefese ihtiyaç var. O yüzden biz İYİ Parti ve kadrolarımız olarak hazırız. Bir erken seçim olduğu takdirde biz ülkedeki bu sorunları çözmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

‘YAPAMIYORUZ DEMEK DE BİR ERDEM’

İktidarın, sorumluluklarını yerine getirmediğini iddia eden İYİ Partili Kılınç şöyle konuştu; “İktidar, hiçbir şey yapmasa dahi müdahale etmese dahi, bilime karşı gelmese, ekonomi bilimine karşı hareketlerde bulunmasa; bugün ülke bu halde değildi. Yani bir şey yapmasa dahi ülkenin daha iyi halde olacağı bir ülkede, düşünün ki iktidar değiştiğinde her şeyin yine eskiden olduğu gibi, insanların yüzünün güldüğü ve ekonomik açıdan da mutlu olduğu bir dönem gelir. O yüzden artık tek bir çözüm var. Mevcut iktidarın bunu kabul edip görevi bırakması gerekiyor. Yapamıyoruz demek de bir erdemdir istifa etmek de bir erdemdir. Dünyanın birçok ülkesinde biz bunları görüyoruz ama maalesef ülkemizde hangi musibet hangi sıkıntı olursa olsun iktidar suçu millete atıyor. Veya başkalarına atıyor üzerine kapatıp kurtuluyor. Bugün sorumlulukların hiçbirinin yerine getirmediği gibi kabul etmiyor ve karşı tarafı suçlayarak onlara ceza veriyor. Bugün baktığımızda Bolu'da yaşanan olayları incelediğimizde suçlu belli yani Turizm Bakanlığı'nın denetimi altında olan ve hatta ruhsatı dahi olmayan bir otelde yangın çıkıyor ve burada belediyedeki orada çalışan itfaiyeci çalışan mücadeleden yangını söndürmeye çalışan vatandaş cezaevine atılıyor. Suçlu o ilan ediliyor. Nerede asıl suçlu? Nerede bakan? Nerede bu sıkıntıların ana kaynağı olan iktidardan birileri? niye istifa etmiyorlar? Ama baktığımızda artık burada iktidarın ne bir yönetim kabiliyeti kaldı ne de böyle bir davranış biçimi kaldı o yüzden tek temennimiz bir an önce artık halkımızın da ses çıkararak ses yükselterek, bu iktidarın değişmesi bunu da hep beraber başaracağız.”