Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 450 paket kaçak sigara ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 450 paket kaçak sigara ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri - Malatya karayolu üzerinde uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada M.İ.A.’nın sürücüsü olduğu tırda Çay ve Tütün Tespit Köpeği ile birlikte yapılan aramalarda 450 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
İHA
Kayseri Gündem

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