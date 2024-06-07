Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 450 paket kaçak sigara ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 450 paket kaçak sigara ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri - Malatya karayolu üzerinde uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada M.İ.A.’nın sürücüsü olduğu tırda Çay ve Tütün Tespit Köpeği ile birlikte yapılan aramalarda 450 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.