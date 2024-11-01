  • Haberler
  • Eğitim
  • Jandarmanın 'Trafik Dedektifleri' Projesi eğitimleri devam ediyor

Jandarmanın 'Trafik Dedektifleri' Projesi eğitimleri devam ediyor

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim verildi.

Jandarmanın 'Trafik Dedektifleri' Projesi eğitimleri devam ediyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim verildi.

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında; Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Himmetdede Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu ile P. Er Kemal Ergen Çok Programlı Anadolu Lisesinde eğitim verildi. Toplamda 210 öğrenciye ekipler; trafik bilincini oluşturmak amacıyla, ’Karşıdan Karşıya Geçme Kuralları’, ’Işık Kuralları’, ’Emniyet Kemerinin Önemi’, ’Karayolu Üzerinde Yayaların Doğru Hareket Tarzı’, ’Yaya ve Okul Geçidi Kullanımının Önemi’ ve diğer genel trafik kuralları ile ilgili konularda uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.

Eğitim sonunda öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve jandarma boyama kitabı dağıtıldı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

ERÜ öğrencilerinden anlamlı etkinlik
ERÜ öğrencilerinden anlamlı etkinlik
Başkan Sarıçiçek: 'Tüm çalışmalarımızı gönüllülük esasına dayalı olarak yapıyoruz'
Başkan Sarıçiçek: 'Tüm çalışmalarımızı gönüllülük esasına dayalı olarak yapıyoruz'
Şehir Akademi, İsmail Doğu'nun 'Karşılaştırmalı Edebiyat Okumaları' ile başlıyor
Şehir Akademi, İsmail Doğu'nun 'Karşılaştırmalı Edebiyat Okumaları' ile başlıyor
Bir buçuk ay önce evlenmiş: Ailesinin yüreğini dağladı
Bir buçuk ay önce evlenmiş: Ailesinin yüreğini dağladı
Jandarmanın 'Trafik Dedektifleri' Projesi eğitimleri devam ediyor
Jandarmanın 'Trafik Dedektifleri' Projesi eğitimleri devam ediyor
Vali Çiçek, 'ERVA Spor Okulları ile gençlerimizi zehirlemek isteyenlere meydan okuyorum' 
Vali Çiçek, “ERVA Spor Okulları ile gençlerimizi zehirlemek isteyenlere meydan okuyorum” 