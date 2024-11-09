Joseph Attamah kırmızı kart gördü

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Joseph Attamah, Kasımpaşa maçında kırmızı kart gördü.

Joseph Attamah kırmızı kart gördü
Kayseri GündemEditör

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un Ganalı oyuncusu Joseph Attamah, Kasımpaşa maçında kırmızı kart gördü.

Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 yenen Kayserispor, karşılaşmayı 10 kişi tamamlandı. Kasımpaşa maçının 90. dakikasında Joseph Attamah, ikinci sarı kart neticesinde kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Takımını 10 kişi bırakan Ganalı oyuncu, milli aranın ardından oynanacak olan Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Bu sezon 9 maçta forma giyen Attamah 2 sarı kart görürken 1 kırmızı kart gördü.

İHA
Kayseri Gündem

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