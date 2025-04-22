Kadın tarafından parkta vurulan şahıs hafif yaralandı
TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde meydana gelen olayda parkta S.S isimli kadının silahla yaraladığı F.A. isimli erkek şahıs hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 16.00 sıralarında TOKİ Demokrasi Mahallesi Melikgazi 1 Sokak’ta bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre F.A. isimli erkek ile eski komşusu S.S. isimli kadın karşılaştı. Yaşanan tartışma sonrası S.S. isimli kadın tabanca ile F.A.‘yı yaraladı. Yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan S.S. yakınlardaki bir tuhafiyede yakalandıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.