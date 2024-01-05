Kanser hastaları mutlu 'et' projesi ile proteine kavuşuyor

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Kayseri Ofisi tarafından, Mutlu Et projesi ile kanser hastalarının protein açısından en çok ihtiyacı olan kırmızı et dağıtımı gerçekleştirildi.

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  • 05.01.2024 11:44
  • Güncelleme: 05.01.2024 15:28
Kanser hastaları mutlu 'et' projesi ile proteine kavuşuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Kayseri Ofisi tarafından, Mutlu Et projesi ile kanser hastalarının protein açısından en çok ihtiyacı olan kırmızı et dağıtımı gerçekleştirildi.

LÖSEV, Kurban Bayram’ında yapılan vekâleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde, yıl boyunca hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini ara vermeden sürdürüyor. Özelikle sağlıklı beslenme zincirinin en önemli halkalarından biri olan protein, lösemi-kanser tedavilerinde hayati önem taşıyor. Öte yandan yetersiz protein alımı; hastalığın iyileşmesini yavaşlatıyor ve enfeksiyonlara karşı vücut direncini azaltıyor. Kanser hastalarının kırmızı et kaynaklı protein alımına yardımcı olmak için Kayseri’de de 2. şube olan LÖSEV Sivas Caddesi Ofisi’nde et dağıtımı yapıldı.

Kanser hastaları için kırmızı et kaynaklı proteinin çok önemli olduğunu söyleyen LÖSEV Kayseri Ofisi Sosyal Hizmet Sorumlusu Merve Aksu Köşkeroğlu, “Bizler LÖSEV olarak yetişkin ve çocuk tüm kanser hastalarımıza kırmızı et dağıtımında bulunuyoruz. Hastalarımızın tedavi süresi boyunca kırmızı et kaynaklı protein ile beslenmeleri gerekiyor. Bizler de Kurban Bayramı’nda bize bağış olarak verilen kurban etlerini 12 ay boyunca ailelerimize taze et ürünleri olarak ve et paketleri şeklinde dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bizler bir kanser vakfıyız ve tüm kanser türlerinde destekte bulunuyoruz. Kemoterapi ve radyoterapi alırken hastalarımızın protein ile beslenmesi gerekiyor ve bu proteinin de kırmızı et kaynaklı olması gerekmekte. Bu yüzden tedavi sürecinde kırmızı et tüketimi oldukça önemli. Bağış yapmak isteyenlere de buradan duyurusunu yapmış olalım; Kurban Bayramı döneminde ve yıl içerisinde adak eti olarak gelen ürünleri bizler ailelerimize kırmızı et olarak ulaştırmaya devam ediyoruz” dedi.

Kanser hastası çocuğu olan Kadriye Toraman da, “Çocuğum kanser hastası. Bu süre içerisinde böbreği alındı, kanser tedavisi gördü. Bu süreç içerisinde de kırmızı et kullanması gerekiyordu. LÖSEV buna çok destek oldu etlerimizi gönderdi. Bağış yapmak isteyenler için de büyük bir yardım kurumudur. LÖSEV’e çok teşekkür ediyorum. Bağışçılarımıza da destekleri için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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