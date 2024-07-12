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Kanser Tarama Programları'nda görevli sağlık personeline 'Teşekkür Belgesi'

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 'Ulusal Kanser Tarama Programı' çerçevesinde Kayseri'de kanser taramalarında üstün gayret gösteren sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

Kanser Tarama Programları'nda görevli sağlık personeline 'Teşekkür Belgesi'
Kayseri GündemEditör

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ’Ulusal Kanser Tarama Programı’ çerçevesinde; Kayseri’de kanser taramalarında üstün gayret gösteren sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

Teşekkür belgelerinin teslimi sırasında, kanser tarama programlarının önemine değinen İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; "Kanserin erken teşhis edilmesi noktasında ekiplerimizle seferberlik halindeyiz. Vatandaşlarımızda farkındalığın artmasına katkı sağlayan sizlerin gönülden gayretleri çok kıymetli. Ellerinize emeklerinize sağlık, hepinize çok teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” dedi.

Kayseri’de; Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri’nde (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) ve Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) yapılan kanser taramaları kapsamında; Servis Kanseri Tarama Programı: 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir, Meme Kanseri Tarama Programı: 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir, Kolorektal Kanser Tarama Programı: 50-70 yaş kadın erkeklere 2 yılda bir ücretsiz olarak yapılmakta.

Kanser Tarama Programları'nda görevli sağlık personeline 'Teşekkür Belgesi'
Kanser Tarama Programları'nda görevli sağlık personeline 'Teşekkür Belgesi'
Kanser Tarama Programları'nda görevli sağlık personeline 'Teşekkür Belgesi'
Kanser Tarama Programları'nda görevli sağlık personeline 'Teşekkür Belgesi'
Kanser Tarama Programları'nda görevli sağlık personeline 'Teşekkür Belgesi'
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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