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  • Kar tatili yüzleri güldürdü: Öğrencilerden keyifli mesajlar

Kar tatili yüzleri güldürdü: Öğrencilerden keyifli mesajlar

Yoğun kar nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği Kayseri'de öğrencilerin Vali Gökmen Çiçek'in paylaşımının altına yaptığı yorumlar güldürdü.

Kar tatili yüzleri güldürdü: Öğrencilerden keyifli mesajlar
Kayseri GündemEditör

Yoğun kar nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği Kayseri’de öğrencilerin Vali Gökmen Çiçek’in paylaşımının altına yaptığı yorumlar güldürdü.

Kayseri’de gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kent genelinde okullar 1 gün tatil edildi. Sosyal medya hesabından tatili duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in paylaşımına öğrenciler tarafından yapılan yorumlar ise güldürdü. "Canımız Valimiz", "Valim çok büyük adamsınız", "Dualarım kabul oldu, Allah razı olsun valim", "Sağ olun Valim, yarın TYT matematik bitireceğim sayenizde", "Baba ya baba" gibi yorumlar yapan öğrencilerin sözleri güldürdü.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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