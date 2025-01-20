Kaski'nin fatura ödeme kolaylığı ilgi görüyor

İnsan odaklı hizmet anlayışı ile Kayseri'yi daha yaşanabilir kılmak, yaşam standartlarını yükseltmek ve hizmetlere kolay erişim sağlamak için hız kesmeden çalışan KASKİ, ödeme noktasında da devrim yaratıyor. KASKİ Genel Müdürlüğü, 'KASKİ Online İşlemler' hizmeti ile abonelerine hızlı, kolay ve etkin bir ödeme fırsatı sunuyor.

Vatandaşlar, e-Devlet bilgilerini kullanarak "KASKİ Online İşlemler" ekranına giriş yapabiliyor ve burada fatura ödeme ve endeks beyanı işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Nasıl mı? İşte adımlar:

1. **e-Devlet ile Giriş: e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ekranında bilgilerinizi doldurup "Giriş Yap" butonuna tıklayın.

2. **Fatura Ödeme: "KASKİ Online İşlemler" ekranında, hızlı sekmeler menüsünden "Fatura Ödeme" butonuna tıklayın. Sonra ödeme yapacağınız abone bilgilerini ve doğrulama kodunu girerek borçlarınızı sorgulayın.

3. **Endeks Beyanı: Aynı ekranda, hızlı sekmeler menüsünden "Endeks Beyanı" butonuna tıklayın. Sayaç bilgilerinizi girip onaylayın, ardından oluşturulan faturayı ödeyin.

Bu işlemleri daha da kolaylaştırmak için, https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fabone.kaski.gov.tr%2fgiris&umid=149EE7FA-2C1D-F506-BB08-B75BDE8CE311&auth=1c533d6fc7080f18ba9fe3e150324650072c0854-ce3cf1efa97ff14e4b0ff625dcf3d6db263bd490 adresinden giriş yapabilirsiniz.