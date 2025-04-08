KAYMEK, 6 yılda bir milyondan fazla vatandaşa ulaştı

Bu süre zarfında, KAYMEK, ilçelerdeki seminerler, sergiler, workshop etkinlikleri ve psikolojik danışmanlık gibi birçok alanda önemli bir rol üstlenerek şehrin eğitim ve sosyal gelişimine katkıda bulundu.

KAYMEK’in, Kayseri’nin farklı kesimlerine hitap eden sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel etkinliklerle zenginleşen etkinlik takvimi, 213 bin 810 kişinin katıldığı 88 sergi ve 173 bin 688 kişinin bulunduğu 50 workshop ile etkileyici bir başarı hikayesi yazdı. Ayrıca, çeşitli seminer ve etkinliklerde 18 bin 395 kişinin bilinçlendirilmesi sağlandı.

Eğitim alanında verilen kurslar, gençlere yönelik projeler ve sosyal yaşam merkezleriyle KAYMEK, yalnızca akademik bilgi sunmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyor. Kayseri’de toplam 15 noktada sunulan 311 farklı branşta eğitim fırsatıyla 75 bin 726 kursiyerin katılımı sağlandı. Genç KAYMEK projeleri aracılığıyla 66 bin 361 öğrenciye eğitim imkanı tanınırken, ilçelerde açılan sosyal yaşam merkezleri üzerinden 41 bin 169 öğrenciye rehberlik verildi.

KAYMEK, engelli bireylerin toplumsal hayata entegrasyonuna katkıda bulunmak için Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi gibi projelerle de dikkat çekiyor. Bu merkez 1,082 kişiye hizmet sağlarken, gezi ve farkındalık projeleriyle de geniş bir katılımcı kitlesine ulaştı.

KAYMEK’in sağladığı bu hizmetler, Kayseri’nin eğitim ve sosyal destek alanında büyük bir dönüşüm geçirmesini sağladı. Gelecek yıllarda daha fazla insana ulaşarak, şehrin gelişimine katkıda bulunma hedefiyle KAYMEK, Kayseri halkının yaşamına değer katmaya devam edecek.