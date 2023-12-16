KAYMEK'in 3. Kitap Okuma Yarışması'nda heyecan başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) ’Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan’ sloganıyla geleneksel hale getirerek düzenlediği 3’üncü KAYMEK Kitap Okuma Yarışmasında heyecan başlıyor. Yarışmaya katılacak kitapseverler 17 Aralık Pazar günü kitap sevgisi için yarışacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tam donanımlı 11 kütüphanesi ile kitapseverlere hizmet verirken kitap okumayı teşvik etmek amacıyla düzenlediği ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören kitap okuma yarışmalarını da geleneksel hale getirerek sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından düzenlenen ve kayıtları geçtiğimiz günlerde sona eren 3’üncü KAYMEK Kitap Okuma Yarışmasında heyecan başlıyor. Kayserililere kitap okumayı teşvik etmenin ötesinde bireylerin düşünce ve ifade dünyalarını zenginleştirmeyi amaçlayan ’Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan’ sloganıyla düzenlenen KAYMEK Kitap Okuma Yarışması, 17 Aralık Pazar günü Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde iki kitap için iki seans şeklinde ayrı ayrı yapılacak. Kitap sevgisi ve tatlı bir rekabet içerisinde gerçekleşecek yarışmada, Tarık Buğra’nın Osmancık isimli kitabı saat 11.00’de, Nazan Bekiroğlu’nun Yusuf ile Züleyha isimli kitabı saat 13.00’de başlayacak. Katılımcıların başvuru yaptıkları kitap için yarışma saatinden 1 saat önce Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları ile salonda hazır bulunmaları gerekiyor.

KAYMEK’in kitap okuma yarışmasında kitapseverler Nazan Bekiroğlu imzalı ‘Yusuf ile Züleyha’ ve Tarık Buğra imzalı ‘Osmancık’ kitaplarının biri ya da her ikisini seçerek yarışmaya katılabilecek. Her kitap için ayrı ayrı ödüllerin verileceği yarışma için son başvuru tarihi 10 Aralık Pazar saat 17.00 olarak belirlendi. 18 yaş ve üzeri vatandaşların katılım sağlayabileceği yarışma tarih ve saati başvuru yapanlara yarışmadan birkaç gün önce SMS ile bildirilecek. Kahoot sistemi üzerinden yapılacak yarışma sonuçlarına göre her kitap için birincilere 6 bin TL, ikincilere 4 bin TL ve üçüncülere 2 bin TL ödül verilirken 5 kişiye de mansiyon olarak termos kupa hediye edilecek.

Kitap okuma yarışması hakkında detaylı bilgiye 0352 231 80 31 numaralı telefon üzerinden ulaşabilecek kitapseverler, kayıt için www.kaymekyarisma.com internet adresini ziyaret edebilecek.